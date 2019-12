Korko katkaisee velkaantumisen ja muuttoliikkeen

Kukaan ei löydä tepsiviä keinoja ylläpitää riittävää kehitystä suurten kaupunkien ulkopuolella, kirjoittaa erikoistutkija Heikki Taimio Talous & Yhteiskunta -lehdessä.

Useat tutkijat puhuvat väestön pakkautumisesta metropoleihin väistämättömänä ”globaalina megatrendinä”. Näin voidaan sivuuttaa muuttoliikkeen syyt.

Tilastollisesti trendi tarkoittaa kausivaihteluista puhdistettua kehitystä. Trendi saatetaan köykäisissä puheissa helposti sotkea tilapäiseen pakkoon tai muotiin.

Yhtenäistä syytä ei ole, miksi väestö on viime aikoina keskittynyt suuriin keskuksiin. Kiinalainen maatyöläinen lähtee Shanghaihin etsimään tehdastyötä, jolla ansaitsisi muutaman euron päivässä. Upporikas yrittäjä ostaa New Yorkista 120 miljoonan terassiasunnon turvasatamaksi rahoilleen.

Kemijärveläinen nuori muuttaa Ouluun, kun kotikaupungin sellutehdas lakkautettiin. Opettajaksi aikova muuttaa Tampereelle, sillä Tampereen yliopisto lakkautti Hämeenlinnasta opettajakoulutuksen. Hämeenlinnasta Helsinkiin päivittäin matkannut työntekijä joutuu muuttamaan, koska hänelle ei ole enää sopivia junavuoroja. Autokaan tahdo mahtua maksuttomaan pysäköintiin rautatieaseman lähelle.

Suomessa suurin syy muuttoliikkeeseen on tuotannon alasajo ja parin suurimman keskuksen suosiminen.

Suomi on vientiteollisuusmaa, mutta teollisuuden tuotanto on edelleen pienempi kuin vuosina 2007–08. Suurin osa maakunnista kärsii tuotannon ja työpaikkojen menetyksestä.

Suurimmat teollisuusyritykset eivät ole kärsineet. Ne ovat siirtäneet tuotantoaan ulkomaille.

Helsinki ja eräät muut keskukset ovat saaneet kaiken aikaa uusia työpaikkoja julkishallintoon, julkisesti tuettuihin hankkeisiin ja jopa yritysten pääkonttoreihin.

Rakentaminen on Helsingissä iso työllistäjä. Kaupungin kirstu on viime vuosina täyttynyt kalliiden tonttien myyntivoitoista.

Kehityksen katkaisemiseen on yksinkertainen keino. Se on korko.

Hulabaloo on ollut mahdollista vain, koska se on voitu rahoittaa velaksi. Kun rahalle tulee taas hinta, päätöksiä on pakko korjata ja muuttoliike pääkaupunkiseudulle katkeaa. Pakko muuttaa arvojakin.