Koronakevään yllätysvoittaja tuo kaivattua sisältöä arkeen

Koronakevät elvytti uudelleen eloon lapsuuteni lempiharrastuksen. Lukeminen on täydellistä vastapainoa samanlaisena toistuvaan arkeen, jossa monet muut elämykset ovat tauolla.

Olin jo aiemmin päättänyt ottaa itseäni niskasta kiinni ja osallistua tänä vuonna kirjastojen Helmet-lukuhaasteeseen, jossa luetaan noin kirja viikossa ennalta päätettyjen teemojen mukaan.

Kotiin linnoittautuminen on selvästi vauhdittanut haasteen toteutumista. Tätä kirjoittaessani minulla on menossa 30. teos. Näillä näkymin vuodeksi ajateltu luku-urakka on suoritettu jo kesällä.

Melkeinpä odotan sitä aikaa, jolloin saan valikoida lukemiseni täysin vapaasti joutumatta pähkäilemään, mistä löydän japanilaisen sarjakuvan ja saamelaisen tai 2010-luvulla kuolleen kirjailijan kirjoittaman kirjan.

Kirjastojen mentyä kiinni moni muukin kamppailee saman pulman kanssa.

Lukeminen olisi nyt mielekästä puuhaa, mutta omat kirjahyllyt on joko konmaritettu tyhjiksi tai niistä ei muuten vain tunnu löytyvän mitään itselle sopivaa. Tuttu tilanne ennen vanhaan vaatekaapilla…

Ratkaisuja on toki helposti saatavilla. E- ja äänikirjapalvelut ovat lyömässä kunnolla läpi.

Samaan aikaan olen ollut havaitsevinani paluuta fyysisen kirjan pariin. Osa kokee sen sittenkin helpoimmaksi tavaksi keskittyä.

On iso nautinto kääriytyä sohvannurkkaan kirjan kanssa ja sulkea koko ympäröivä todellisuus hetkeksi ulkopuolelle. Lukea omassa tahdissa sivuja lehteillen ilman, että ajatus lähtee karkaamaan mihinkään, mitä näköaisti eteen tarjoilee.

Paperille painettu kirja onkin ehkä vähän yllättäen kokemassa uuden arvonnousun. Niitä lainaillaan nyt ahkerasti tuttujen kesken.

Lisäksi Facebookiin on perustettu useita kirjakirppisryhmiä, joissa myydään, ostetaan ja vaihdetaan omia suosikkikirjoja.

Jospa osa kysynnästä suuntautuisi myös verkossa toimiviin kirjakauppoihin ja antikvariaatteihin. Niiden kokoelmat eivät ihan heti lopu.

Samalla toivoisin ihmisten löytävän myös lukemattomien klassikoiden pariin, joita ketjumyymälöiden valikoimista ei ole enää vuosiin löytynyt.

Olisiko nyt sopiva aika Volter Kilven Alastalon salille tai Leo Tolstoin Anna Kareninalle? Rohkaisen kokeilemaan.