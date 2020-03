Kulttuurivieras-kolumni: Huominen on jo täällä

Kehotin vahingossa viestissäni tiimiäni liikkumaan ihmisten ilmoilla ja varsinkin suuremmissa joukoissa ja ruuhkissa lähiviikkoina mahdollisimman paljon. Tarkoitin tietenkin vähän. Näin vaikea on muuttaa ajattelutapaansa ja toimintamallejaan äkillisen muutoksen kohdatessaan. Huomaamme...

Kehotin vahingossa viestissäni tiimiäni liikkumaan ihmisten ilmoilla ja varsinkin suuremmissa joukoissa ja ruuhkissa lähiviikkoina mahdollisimman paljon. Tarkoitin tietenkin vähän. Näin vaikea on muuttaa ajattelutapaansa ja toimintamallejaan äkillisen muutoksen kohdatessaan. Huomaamme muutoksen vasta kun se on tapahtunut. Näin osuvasti kirjoitti Peter Englund kirjassaan Hiljaisuuden historia. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta siihen voi myös vaikuttaa omilla valinnoillaan…