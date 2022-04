Kulttuurivieras-kolumni: Lastenkirjakin tukee Ukrainaa – Näin kustannussopimus syntyi kolmessa tunnissa

Hankin Tammelle kustannusoikeudet Larysa Denysenkon kirjaan Maja ja ystävät. Denysenko on ukrainalainen kirjailija, lakinainen ja ihmisoikeusaktivisti. Juuri nyt hän on Kiovassa 84-vuotiaiden vanhempiensa ja koiran kanssa.

Huonokuntoiset vanhemmat eivät pysty siirtymään edes pommisuojaan ja Larysa huolehtii heistä venäläiseksi ruletiksi kutsumansa pommituksen keskellä. Pommisuojana toimii kylpyhuone.

Käyn joka päivä tarkistamassa Larysan sosiaalisen median päivitykset, jotka alkavat tai loppuvat sanoihin +3 ja hauska koira. Kiova.

Perjantai 25.2. valkeni epätodellisissa tunnelmissa: Venäjä oli hyökännyt edellisenä päivänä Ukrainaan ja Euroopassa sota. Kirjoitin aamulla kustantajaystävilleni Ukrainaan Messenger-viestin, jossa kerroin olevani heistä huolissani ja haluavani ostaa heidän julkaisemansa kuvakirjan.

Sain vastauksen Liliya Omelianenkolta minuuteissa.

“Olen nyt matkalla Kiovasta, koska Kiovaa pommitetaan. He pommittavat rauhanomaisten ihmisten taloja ja tuhoavat infrastruktuuria kaikkialla Ukrainassa.”

Seurasi päivän kestänyt keskustelu, jonka aikana kustantaja siirtyi maanteitä pitkin turvaan.

Sain kuvauksen kirjailija Denysenkon ja kuvittaja Marija Foyan kirjasta. Suomentajaksi löysin Ukrainan tuntijan Eero Balkin.

Sain kirjan PDF:n englanninkielisenä, ja koulun taksvärkkipäivää kanssani viettänyt tyttäreni pääsi lukemaan teoksen ensimmäisenä. Hän oli siitä hyvin vaikuttunut.

Kolmessa tunnissa sain Messengerin välityksellä kirjan tiedostot dropbox-linkkinä ja laskun. Saimme ennakkomaksun eteenpäin Ukrainaan. Illalla saapui kirjailijan tervehdys, josta tulee 12.4.2022 julkaisemamme kirjan esipuhe:

“Kirjoitin tämän kirjan erilaisten ukrainalaisperheiden erilaisista lapsista vuonna 2017, jolloin Venäjä oli vallannut Krimin ja miehittänyt väliaikaisesti osan Donetskin ja Luhanskin alueista. Näitä alkusanoja kirjoitan kiovalaisen kotini kylpyhuoneessa venäläisen hyökkääjän tulituksen jylyssä.

Voin kuvitella, että joku Majan luokkatovereista rukoilee nyt pommisuojassa, toinen kirjoittaa kirjettä vangitulle isälleen Venäjälle ja kolmas on jo menettänyt läheisensä. Vähemmän todennäköistä on, että joku pojista tai tytöistä aloittelee elämäänsä Helsingissä. Sota on aina lapsia vastaan.

Tällä tekstillä haluan huutaa maailmalle, että kotimaani lapset tarvitsevat kansainvälistä suojelua.”

Ihmiset, jotka työskentelevät kirjojen äärellä jakavat saman arvomaailman: sananvapauden, luotettavan tiedon, empatian ja mielikuvituksen maailman. Me kustantajat olemme liiketoiminnassamme toisiinsa linkittynyt elävä verkosto. Osa muodostuvista siteistä on todella vahvoja.

Nyt Majan ja ystävien tukitiimiin on Suomen lisäksi liittynyt jo monia muita kustantajia eri maista. Kaikki kirjan tuotot ohjataan ukrainalaisten lasten tueksi Unicefin välityksellä. Jokainen päivä sotaa lisää tuon tuen tarvetta.

Kirjoittaja on Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja, Hämeenlinna.