Kulttuurivieras-kolumni: Artisti maksaa!

”Terve! Kemppainen tässä tiedustelee, että pääsisikö teidän firma tekemään meille vähän pintaremonttia? Tapetit ja maalit on jo hankittu mutta tekijät puuttuu.”

”No hei kiva kuulla että kiinnostaa. Meillä on sitten sellainen käytäntö, että me ei varsinaisesti makseta kenellekään, koska halutaan että tilan käyttäjille toiminta on aina ilmaista.”

”Ai ette ymmärrä vai? No eihän me voida meidän vierailta mitään maksua ottaa siitä, että ne kyläilee meillä. Hei! Te saatte ihan ilmaiseksi tilan, jossa tehdä sitä remonttia eikä me oteta siitä mitään vuokraa. Ja meidän puolelta tulee tietysti pari apukättä ja vaimo keittelee kahvit siinä lomassa.”

”Miten niin ette edelleenkään ymmärrä? Katsokaas kun tämä on myös loistava mahdollisuus ilmaiselle näkyvyydelle: jos teette hyvää jälkeä niin me suositellaan teitä kaikille. Meillä käy kotona paljon vieraita. Pojan rippijuhlat ehti jo mennä, mutta kuitenkin, täällä käy viikoittain paljon väkeä. Mummo tulee huomennakin hoitamaan lapsia ”

”Haloo? Älkää lyökö mulle luuria korvaan! Ei tämä ole pilaa vaan ihan normikäytäntö. Kaikkihan näin tekee. Eikä teillä montaa tuntia siinä kuitenkaan nokka tuhise kun tapetit on seinillä.”

”Ai ei kiinnosta? No selvä. Pistetään nimi muistiin. Kyllä remontin tekijöitä riittää.”

Voisiko näin käydä sinun alallasi? Tarjoat palveluitasi ja ne ollaan avosylin ottamassa vastaan, mutta kun kerrot että ne maksavat, mennään mykäksi tai kerrotaan, että joku muu tekee kyllä ilmaiseksi.

Voi kuulostaa vieraalta, mutta jokainen kulttuurialalle sisältöä tuottava taiteilija varmasti tunnistaa tilanteen.

Freelancetoimittajilta ja -graafikoilta olen myös toisinaan kuullut vastaavia kokemuksia. Teatteriuraa aloittaessani sain usein kuulla, kuinka hyvä mahdollisuus jossakin tilaisuudessa esiintyminen olisi, koska monia mahdollisia tilaajia olisi paikalla ja näkyvyys kävisi siten palkkiosta. Muutaman kerran tähän lankaan tuli mentyäkin.

Onneksi näitä ehdotuksia tulee nykyään harvemmin. Juuri vastikään Suomen lippulaivakirjasto kuitenkin vastasi ehdottamaamme teatteriesitykseen, että se olisi loistava heidän ohjelmistoonsa mutta mitään ei voida maksaa eikä lipputulojakaan ottaa, koska esityksen tulee olla katsojille ilmainen.

Palkkiona tarjottiin toki, arvaatkin varmaan, ilmaista tilojen käyttöä ja näkyvyyttä. Ammattitaiteilijoille näkyvyys ei valitettavasti riitä palkaksi. Toivottavasti kirjailijat saavat lainauskorvauksensa.

Kun siis tilaat esiintyjiä tai ylipäänsä ostat taidetta, muista että tuotteen valmistamiseen on mennyt huomattavasti enemmän aikaa ja rahaa kuin vaikkapa nähdyn tai kuullun esityksen kesto. Taide tekee hyvää sielulle ja mielelle, mutta taitelijan pitää myös saada voita leivälle.

Koska tämä on tällä erää viimeinen kulttuurikolumnini tällä palstalla, haluan kiittää lukijoita palautteesta ja toivottaa hauskaa joulua sekä kulttuuririkasta uutta vuotta!

Kirjoittaja on näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja, Hämeenlinna.