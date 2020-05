Kulttuurivieras-kolumni: Hymyä maskin takaa - koronan kosketus sytytti elämännälän

Tämä hetki on harvoin sellainen kuin sen pitäisi olla. Ennen oli paremmin tai tulevaisuudessa pitäisi olla vielä paremmin.

Koronan kosketus pysäytti juuri tähän hetkeen, sytytti elämännälän, vihelsi jatkuvaan talouskasvuun perustuvan pelin poikki. Memento mori, muista kuolevaisuutesi! Palautimme tämän mieleen ja aloimme asetella asioita uuteen järjestykseen. Terveys ja huolenpito nousivat ykkösasioiksi.

Nyt odotamme tulevaisuudelta rokotetta, joka vapauttaisi meidät johonkin entiseen. Vai olisiko niin, että palamme halusta aloittaa uutta arvokkaampaa arkea, josta on karsittu entisen huonot puolet pois?

Poikkeustilan aikana kulutus on kohtuullistunut ja yhteydestä luontoon, eläimiin ja kanssaihmisiin on tullut arvokas asia. Hämmästyttävää miten nopeita sopeutujia me olemme. Mutta vaikka korona kohtelee meitä kaikkia tasa-arvoisesti, eivät asemamme ole sitä vastaanottamaan mitenkään yhtäläiset.

Ihmisarvoiseen elämään kuuluu tunne yhteydestä. Presidentti Sauli Niinistö pyysi meitä jo heti kriisin alussa ottamaan henkistä läheisyyttä ja pitämään fyysistä etäisyyttä.

Huolensekainen kiitollisuus nousi kaikkia niitä ammattikuntia kohtaan, jotka eivät työnsä puolesta voi fyysisesti eristää itseään muista. Vuorovaikutus toiseen ihmiseen on kuitenkin henkisen terveytemme edellytys. Radiosta voi yhtäkkiä tulla paras ystävä ja kirjasta hyvän yön unikaveri.

Meille eristäytyneille virtuaalinen maailma toimi kyllä aikansa, mutta tässä vaiheessa henkinen terveytemme alkaa jo vaatia todellisia kohtaamisia.

Lapset ja nuoret ovat nyt etujoukoissa opettajiensa kanssa astuneet uuteen arkeen. Kiitos! Me tarvitsemme teitä opastamaan, miten uusi arki toimii. Me tarvitsemme kevätjuhlan, joka kertoo meille kesän ja vapauden koittavan.

Vapautemme voi toteutua, uudessa arjessa, erityisin järjestelyin.

Kesäkuussa saamme astua jälleen kirjastojen, museoiden ja gallerioiden ovista sisään. Ovensa avaa Hämeenlinnassa myös vanha kauppakeskus Linna, joka ehti jo hetken näyttäytyä uudessa sisällössään meille maaliskuussa.

Tulevana kesänä tähän entiseen kuluttamisen paratiisiin voi kävellä sisään kummastelemaan, käyskentelemään, vain olemaan ja ihmettelemään. Ihminen ei ole kuluttaja, vaan yhteistyökykyinen utelias uuden oppija, tieteen ja taiteen tekijä, myötäeloon kykenevä laji muiden lajien joukossa.

Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Etsikäämme nyt yhdessä paikkoja, jossa voimme turvallisesti kohdata toisemme ja kokea taas jälleen olevamme täysipainoisesti elossa.

Maskin taakse on vaikea nähdä, miltä toisesta nyt tuntuu. Annetaan katseemme kohdata ja silmiemme kertoa.

Kirjoittaja on Ars Häme ry:n toiminnanjohtaja, Hämeenlinna.