Minä olin jo ehtinyt päättää, että aktiivisesti vältän koronasta kirjoittamista. Mahdotonta. Ei tässä kykene juuri muuta ajattelemaan, kun oma elinkeino on ollut jo 17 kuukautta kielletty. Voin kertoa, että ovat olleet pitkiä kuukausia. Välillä on kajo taivaanrannassa vilahtanut, mutta aina on petytty. Synkintä tässä tilanteessa on minusta se, että kansalaisten välinen vastakkainasettelu tuntuu pahenevan koko…