Kulttuurivieras-kolumni: Lähellä on mukava

Miksei kukaan kerro sellaisista paikoista, joissa on hiljaista? Tästä kysymyksestä lähti käyntiin pohjoismaisen The Other Travel Agencyn suunnittelu pari vuotta sitten.

Idea käsitteelliseen taideprojektiin tuli erityistä tukea tarvitsevilta taiteilijoilta. Projektin syntyä ja sen eteen tehtyä työtä vauhditti unelma, jossa kulttuuriamme ovat rakentamassa kaikki yhteiskunnan jäsenet.

Rikas kulttuuri on aidosti kiinnostavaa ja merkityksellistä. Sellaista, jota tullaan katsomaan ja kokemaan kauempaakin. Jos tarkastellaan nousevia matkailutrendejä, voidaan nähdä muun muassa lähimatkailun kasvu sekä syvempien ja aitojen kokemuksien etsiminen. Paikalliset elämäntavat kiinnostavat, tavallinen on elämys.

Hämeenlinnaan ensi viikolla avattava Travel Agent Feel Hämeenlinna syntyy paikallisen yhteistyön voimin. Vähän erilaisessa matkatoimistossa on viikon aikana luvassa non stop -ohjelmaa, työpajoja ja taidetta.

Matkaoppaina toimivat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Voit esimerkiksi lainata kaupunkipyörän ja heittäytyä turistiksi kotikaupungissasi, nähdä Hämeenlinnaa taiteilija Maria Elorannan silmin tai teettää itsestäsi taiteilija Antti Korkeilan maalaaman muotokuvan matkamuistoksi.

Hämeenlinnan-matkatoimisto on osa laajempaa kokonaisuutta, joka haastaa yleisöjä, poliitikkoja ja virkamiehiä pohtimaan matkailuteeman lisäksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asemaa yhteiskunnassamme.

Kuinka näkyviä erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat yhteisössämme? Voitaisiinko heidän potentiaaliaan käyttää enemmän kaupunkikulttuurin ja matkailun edistämisessä?

Perjantaina korkkaamme Taiteiden yön keskustelutilaisuudella, jossa pohditaan taiteilijoiden, virkamiesten, sekä poliitikoiden kanssa elävää kaupunkikulttuuria. Ketkä sitä ovat luomassa ja millä ehdoilla?

The Other Travel Agencyn pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta taiteessa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä luoda uudenlaisia työmahdollisuuksia kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Palasin juuri työmatkalta Kööpenhaminasta. Siellä voi osallistua suosituille Street Voices -kierroksille, joita vetävät (ex-)kodittomat ihmiset. He kertovat tositarinoita rankasta elämästään kaduilla. Helsingissä samansisältöisiä kierroksia vedetään Hima&Strada -nimellä.

Ihmiset haluavat kuulla katujen tapahtumista, saada kosketuksen paikalliseen elämäntapaan ja kuulla oikeita tarinoita. Aina ei tarvitse matkustaa kauas. Myös arkisista paikoista tulee merkityksellisiä, kun niihin liittyy tarina.

Ehkä Hämeenlinnassa voisi tulevaisuudessa olla tällainen, vähän erilainen matkatoimisto, joka tarjoaisi uudenlaisia palveluita. Taatusti aitoa, sydämellistä ja aidosti kiinnostavaa sisältöä ainakin olisi tarjolla.

Ihminen voi matkustaa monella tapaa. Ja lähellä on mukava, kuten Maria Eloranta toteaa elokuvassaan. Tervetuloa mukaan matkalle!

Kirjoittaja on Kettukin toiminnanjohtaja, Hämeenlinna.