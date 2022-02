Kulttuurivieras-kolumni: Musiikki menee tunteisiin, ja parhaat laulut maalaavat maailman

Musiikki herättää tunteita ja muistoja. Ilman laulettua tarinaa esitetty musiikki ja varsinkin taidemusiikki menee minulla tunteisiin. Lauletun tarinan sisältävä pop, rock ja folk menee muistoihin.

Nostalgiatrippiä parhaasta päästä ovat erilaiset kovinta biisiä etsivät soittolistat. Ei ole oikeastaan väliä onko lista oma, kaverin vai radiokuuntelijoiden äänestämä.

Helsingin Sanomien 70-henkisen asiantuntijapaneelin ”100 maailman parasta laulua” julkaistiin kolme viikkoa sitten. Keikoille ei saa mennä, se on kuulemma vaarallista, joten lista pääsi heti intensiiviseen kuunteluun.

Asiantuntijaraatien ongelmaksi voi joskus muodostua, että ne tuppaavat koostumaan keski-ikäisistä miehistä. Ei anneta sen nyt häiritä, vaikka pienimuotoista arvostelua ja sisällön ylianalysointia Hesarin listaus onkin jo nostattanut.

Maailman parhaan biisin julistaminen pitkälle eriytyneessä populäärikulttuurissamme on mahdotonta. Listoja kuunnellessa on vain hyväksyttävä niiden totaalinen subjektiivisuus. Makuja on monia ja hyvä niin.

Ainakin asiantuntijat ovat selvästi pohtineet kappaleiden laajempaa merkitystä ja puhtaat muoti-ilmiöt loistavat poissaolollaan. Kärkikahinoihin on päätynyt rockin järkäleiden ohella jazzia, soulia, poppia ja jopa Sibeliuksen Finlandia.

Tuttuja klassikoita kuunnellessa mieliala nousee ja terävöityy. Ai niin, tämäkin bändi oli olemassa! Hitto, tämä biisihän soi siellä ja siellä. Parhaimmillaan muistojen ja tunnelmien parissa kuluu tunteja. Ajatus harhailee huomaamatta läpi koko eletyn elämän.

Mielenkiintoisia ovat myös kappaleet, joita et ollut koskaan kuullutkaan. Miksi jonkun mielestä tämä on muka hyvää? Tai miten minulta on mennyt näinkin hieno juttu kokonaan ohi? Toki on aina niitä rockpoliiseja, jotka eivät myönnä yhtään tuntematonta rallia olevankaan.

Parhaiden laulujen lyriikat laittavat ajattelemaan maailmaa syvällisemmin. Kepeiden rakkauslaulujen tai nuoruuden ylistyksen ohella seassa on todellisia helmiä.

Sen kummemmin listaa analysoimatta valittakoon erityisen huomion alle tuttu kappale, joka on iskelmänä hiukan oman mukavuusalueen ulkopuolella.

Kuunnelkaa siis ajatuksella listalta Pepe Willberg & The Paradisen versio Rauno Lehtisen säveltämästä kappaleesta Toiset meistä. Erityisesti haastan keskittymään Mikko Halijoen sanoitukseen ja miettimään, oletko laiva vai lokki.

Kirjoittaja on Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkeologi ja sivutoiminen kontrabasisti.