Kulttuurivieras-kolumni: Nyt loppui ruikutus! Ota silmä käteen ja katso ihmistä!

Olen viimeisimmät viikot keskittynyt ystävyydenpuiston näyttelyn teosten valmistamiseen. Näyttely pystytetään pikkuhiljaa huhtikuun loppupuolella. Yksi teoksistani on hylätyistä, rikkinäisistä ja yksinäisistä hanskoista tehty kokonaisuus, jossa hanskat on kiinnitetty varren päähän ikään kuin ne kasvaisivat rosoisina ja rähjäisinä kukkina eri tahtiin. Hanskoihin on maalattu silmiä kämmeneen ja sormenpäihin muistuttamaan ihmisen alkulähteestä, heräämisestä, syntymästä ja aistimisesta. Mietin…