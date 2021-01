Kulttuurivieras-kolumni: Olkaa varuillanne – Kulutuspatouma odottaa purkautumistaan

Aamun radiolähetystä kuunnellessani opin uuden sanan. Kulutuspatouma. Meillä on nyt sellainen, opin. Emme näet ole päässeet kuluttamaan normaaliin tapaan. Ulkomaanmatkat ovat jääneet tekemättä, kulttuuririentoihin ei pääse, halusi tai ei, ja muutenkin hankinnoissa on oltu varovaisia. Rahaa on jäänyt säästöön. Nyt tämä kuluttamisen tarve on sitten patoutunut meihin ja odottaa purkautumistaan. Olkaahan varuillanne. Kohta helvetin…

