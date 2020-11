Näin unen. Kuljin jonkin nimeämättömän kaupungin katua. Ihmiset kiiruhtivat ohitseni. Heitä tuli ja meni. Seisahduin kahden kadun risteykseen. Kukaan ei tervehtinyt minua. Minä tervehdin kaikkia. Yritin kysyä minne he kiirehtivät, mutta he vain katsoivat sanomatta mitään. Se, että he katsoivat, ei kiusannut minua. Minua kiusasi miten he katsoivat. Pitkään. Kääntäen sitten äkkiä katseensa pois. En…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.