Katselen ikkunasta ulos ja yritän kirjoittaa. Tuntuu hyvältä, että on kevät, ja kesäkin kohta. Eikä haittaa sekään, että sää on huono, samapa se, kesää kohti mennään silti, vaikka edellinen talvi viimeisiään kouristeleekin. Huolettaa tuleva. Vaikka valoja on syttynyt tunneleihin sinne tänne, epävarma tilanne jatkuu. Kesäkausi on jo menetetty, eikä kulttuuri- ja tapahtuma-alalla oikein uskalleta suunnitella…