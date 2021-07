Hämeenlinnan ykköskorttelin entinen kauppakeskus Linna heräsi taas kesäksi henkiin ja ovi on käynyt tiuhaan kesähelteiden ajan. Tällä hetkellä yli 3 500 ihmistä on jo seikkaillut vanhojen luksusmyymälöiden raunioissa, jotka rönsyävät nyt ihmisen luovan mielen vimmalla tehtyjä ja esillepantuja teoksia. Pienillä budjeteilla, mutta suurella yhteistyövoimalla on ränsistyneet tilat saatu taas sykkimään elämää ja energiaa, jota yleisö saa…