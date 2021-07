Kulttuurivieras: Koronan aikana eristäydyin niin, että aloin muistuttaa takkuista jyrsijää

Taas on se aika, kun puretaan rajoituksia. Tällä kertaa ehkä ihan oikeasti. Ainakin nyt on näkyvillä muutosta. Monia taidekursseja on vihdoin jatkettu, ja ihmiset ovat olleet yhteydessä erilaisten piirustuskurssien ja maalaustyöpajojen järjestämisestä. On ihanaa mennä ohjaamaan piirustusta polttareihin, maalausta työhyvinvointipäiviin ja kollaaseja strategiapäiville. Aivan mahtavaa jatkaa siitä, mihin pari vuotta sitten kaikki jäi. Saada merkintöjä…