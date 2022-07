Kulttuurivieras: Postikortti itäiseltä pituuspiiriltä 26 astetta

”Ei mikään ole toista syrjemmässä, jokainen piste pallon pinnalla on omien ympyräkaariensa keskipiste, Lontoo on keskipiste vain itselleen ja muutama sata mailia ympäriinsä, kaikkialta muualta se on maailmassa syrjää ja sivua”, ajattelee eräs Olli Jalosen romaanin 14 solmua Greenwichiin päähenkilöistä. Hän on matkustanut 40 000 kilometrin matkan maapallon ympäri pitkin Greenwichin pituuspiiriä. Maapallo on jaettu aikavyöhykkeisiin...