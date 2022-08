Kuluttaja on ihmeissään, kun ihan tavallinen terassijuoma maksaa enemmän kuin linjalounas tai pullollinen raaka-ainetta

Osmo Soininvaara nosti kesällä twitter-keskustelussa esiin kioskijätskin hinnan. Soininvaara tviittasi näin: Ostin jäätelötötterön. Se maksoi kuusi euroa. Tätä on siis inflaatio. Tuo hinnan nousu ei kuitenkaan johdu kustannuksista – raaka-aineen hinta noussut korkeintaan 10 senttiä ­- vaan siitä, että ostajien hintatietoisuus on herpaantunut ja yritykset käyttävät hyväkseen. Ostin jäätelötötterön. Se maksoi kuusi euroa. Tätä on...