Kun nuori osuu aikuisen hermoon, alkaa sellainen vähättely, että hävettää

Luulin, että muka tiedostava teini on sietämättömintä, mitä jotkut aikuiset tietävät.

Syksy on osoittanut, että olen ollut väärässä. Sietämättömintä taitaa sittenkin olla nuori, jolla on oikeasti tietoa ja mielipide.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on onnistunut ärsyttämään kahta suurvaltajohtajaa pelkällä olemassaolollaan.

Syyskuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Thunbergiä Twitterissä ”iloiseksi nuoreksi tytöksi, joka odottaa valoisaa ja hienoa tulevaisuutta”.

Lokakuussa meni ilmeisesti hermo Venäjän presidentti Vladimir Putinilta . Hän kutsui ilmastoaktivistia ”tietämättömäksi teiniksi”.

Thunberg käänsi iskut voitoksi ja käytti suurvaltajohtajien lausuntoja Twitterin esittelyteksteinään.

Osataan sitä Hämeenlinnassakin.

Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustaja Joona Gynther jakoi perjantaina Facebookin Hämeenlinna-ryhmässä nuorisovaltuuston keskustavisiosta tekemän kannanoton.

Postaus on kirvoittanut sellaisen keskusteluketjun, että kannattaa varata popkornit mukaan, kun sitä käy vilkaisemassa. Pääosa kommentoinnista on asiallista, mutta joukossa on myös todellisia rimanalituksia.

Joillekin näyttää olevan ylitsepääsemätön paikka, että nuoretkin tuovat mielipiteensä esiin.

Vai mistä muusta tällainen keskustelunaloitus kielii: ”Koetapa Joona-poikanen miettiä…”?

Nuoren kommenttien vähättely ei kuitenkaan riitä kaikille.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Teppo Turja äityi luonnehtimaan nuorisovaltuustoa omassa kommentissaan kokoomuksen ohjauksessa olevaksi kerhoksi, jonka lausuntoihin saa suhtautua kotiaineena.

– Sinänsä olen sitä mieltä, että teinien yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset ovat vielä täysin kypsymättömiä, niittasi Turja vielä päätteeksi.

Anteeksi, mutta mitä minä juuri luin?

Mitä aikuiset ihmiset luulevat saavuttavansa moisella vähättelyllä ja lyttäämisellä?

Kuinka kovilla kierrokset käyvät ja kuinka vähäiset ovat omat eväät, jos terveen argumentoinnin sijasta pitää turvautua moisiin ala-arvoisiin heittoihin?

Taas saa hävetä aikuisten takia.