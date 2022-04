Kuntaväki vaatii persaukiselta lisää rahaa – ei maksukyvytön voi sitä kaikille luvata

Kunta-alan työntekijät vaativat huomattavasti muita suurempia palkankorotuksia. Hoitajien lisäksi niitä kärkkyvät myös esimerkiksi lääkärit ja opettajat. Vaatimus on ymmärrettävä, kun vähänkin tutkii polttoaineiden hintoja jakeluasemilla, asuinkustannusten nousua ja sähkölaskuja. Inflaatio laukkasi helmikuussa 4,5 prosentin vauhtia ja on vain kiihtymässä. Yksityisten alojen työntekijöiden palkkatolpaksi on paalutettu 2 prosenttia vuodessa. Korotustaso on vaatimaton verrattuna hintojen nousuun. Yleiskorotuksen...

