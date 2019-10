Kuules nyt, lääkärini, saat kaikin mokomin haista tuoreelta viinalta!

Onhan se käsittämätöntä.

Joka kolmas Kanta-Hämeen keskussairaalan lääkäreistä ei desinfioi käsiään ennen koskemista potilaaseen (HäSa 14.10.).

Sairaalan infektiolääkäri sanoi jutussa, että kiire ei laiminlyöntejä selitä ja että hygieniavalvojat ovat ihmeissään. Niin olemme mekin, potil…, siis asiakkaat.

Tähän asti oli enemmän kannettu huolta joidenkin hoitajien holtittomuuksista. Eivät kuulemma ottaneet influenssarokotuksia ja pitivät kaikenmaailman epähygieenisiä lävistyksiä.

Eivätkä pesseet käsiään.

Nyt sairaalan seurannan mukaan hoitajista enää noin kymmenen prosenttia jättää kätensä desinfioimatta.

Onhan sekin aika paljon, mutta pientä verrattuna lääkäreiden läträämisen laiminlyöntiin.

Eivätkö lääkärit usko käsihuuhteiden virusidiseen tehoon? (Googlasin termin. Ajattelin, että ammattikieli uppoaa paremmin kohderyhmään.)

Ajattelevatko he, että kun huuhdetta säästyy, säästyy sairaanhoitopiirin eli veronmaksajien rahaa? Varmaan sairaalat saavat käsidesinsä tukusta halvemmallakin, mutta nettikaupoissa litra käsidesiä maksaa muutamista euroista kymppiin.

Tuskin tuosta ihan käsittämättömiä summia tulee, kun kirurgisessakaan käsien desinfektiossa ei annostella huuhdetta enempää kuin muutama millilitra, pari kolme pumppausta, pump pump.

Pelkäävätkö lääkärit, että saattavat haiskahtaa tuoreelta viinalta? Huoli pois! Kyllä tuore viina aina vanhan voittaa.

Pelkäsivät mitä pelkäsivät, mutta pelkäänpä puolestani, että lääkärikoulutukseen pitäisi lisätä hygieniapassi.

Monelle on tuttu tuo käsin kosketeltavan kiusallinen, hitaasti kiitävä hetki. Vastaanotolle astuessa arvot mielessäsi, ehtimättä ajatella saati käsittää tilannetta, ojennatko lääkärille kätesi vai et. Kätesi on jännitetty jousi, kunnes huomaat, ettei valkotakkinen hiha ojentunutkaan kättelyyn.

Tästedes olen siitä vain hyvilläni.

Ehkä sairaalan käsidesipisteiden vieressä oleva opastaulu on liian epäsuomalainen. Sen viimeinen sana kun kuuluu: ”Kiitos!”

Kannattaisiko kokeilla tätä:

”Ota aina huuhdetta kuiviin käsiin. Hiero kunnes kädet ovat kuivat. Älä huuhtele vedellä. Perkele!”