Kuuntelen talousneuvojasi vasta, kun olet kunnolla mokannut

Kuinka paljon kuukausittaiset menoni ovat? Paljonko saan sivuun kulujen jälkeen?Huomasin pari vuotta sitten huumaantuvani excel-leikistä, jossa arvioin, paljonko voin säästää pakollisten kulujen jälkeen. Tuntuu myös, etten ollut yksin, koska tietoa oli yhtäkkiä hirveästi saatavilla.Omista raha-asioista on alkanut muodostua entistä yleisempiä puheenaiheita, ja eri medioissakin taloudenpitoa on alettu hehkuttaa.Tuorein muutos on Helsingin Sanomien uusi Visio-taloustuote, jossa…