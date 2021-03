Kuusikirjaiminen sana, jonka taakka painaa tai sitten ei

Vastuu on kuusikirjaiminen sana.Näin on lähisukulaisellani tapana todeta, kun jälleen kerran joku on julkisesti pakenemassa tilanteessa sananhelinän taakse.Vastuusta on helppo puhua ja verbaalisesti sitä on joskus kevytkin kantaa – mutta entä käytännössä? Vastuunkantoa on monenlaista. Usein se joutuu julkisuudessa mitattavaksi silloin, kun niin sanotusti se ruskea luonnontuote osuu tuulettimeen. Jossakin tätä myös kohuksi kutsutaan.Tuorein tapaus…