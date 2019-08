Lämpimiä tunteita ja tosi rakkautta – Kesän paras tv-sarja kertoo eläinsairaalan arjesta

Aah, olen löytänyt uuden tosi-tv-suosikin, Yliopistollisen eläinsairaalan. Aloin katsoa sitä puolivahingossa kuluneen kesän aikana – ja jäin heti koukkuun.

Se on vienyt uuteen maailmaan, sillä itse en ole koskaan omistanut lemmikkieläintä. Tiedän, että erityisesti koirat ja kissat ovat monille oikeita perheenjäseniä, mutta silti minua aluksi huvitti, kun niihin viitataan eläinsairaalassa aina pronominilla hän.

Se on niin järjestelmällistä, että siihen varmaan opetetaan jo eläinlääkärien ja -hoitajien koulutuksessa. Veisikö lemmikinomistaja söpöliininsä heti muualle hoitoon, jos joku eläinlääkäri erehtyisi noudattamaan suomen kielen sääntöä ja käyttäisi eläimestä se-sanaa? Kukaan ei varmaan uskalla kokeilla!

Muutenkin sarjan kielenkäyttö on kiinnittänyt huomiotani. Kaikki nimittäin puhuvat sujuvasti ja ystävällisesti, niin sairaalan henkilökunta kuin eläinten omistajatkin. Sitä on ilo seurata.

Kunpa muuten terveyskeskuksienkin asiakkaat ja heidän omaisensa voisivat olla varmoja siitä, että potilaiden kohtelu on yhtä ystävällistä, sujuvasanaista ja paneutuvaa!

Parasta tässä tv-sarjassa ovat tietenkin tunteet. On ollut suorastaan liikuttavaa nähdä, kuinka tärkeitä lemmikit ovat omistajilleen. On helppo uskoa, että eläimillä on suotuisa vaikutus omistajaperheiden terveyteen ja elämänlaatuun.

Tunteisiin vetoavat myös lähikuvat surusilmäisistä koirista, joiden diagnoosi ei ole vielä selvillä. Ja entä ne kaikki iloiset jälleennäkemiset ja hännänheilutukset, kun koira palaa tutkimuksesta takaisin omistajansa luo!

Tämän tv-sarjan huono ainoa huono puoli on se, että yhä uudestaan olen saanut toppuutella itseäni: Nyt ei ole sopiva aika hankkia omaa koiraa, eikä kissaakaan.

Yhtä asiaa sarjaan kaipaan: hintatietoja. Olisi todella mielenkiintoista saada tietää, mitä mikin tutkimus, kuvaus ja operaatio maksaa.

Se voisi myös käydä yhdeksi järkisyyksi sille, miksi lemmikkiä ei ehkä kannata hankkia. Toinen järkisyy on tietenkin ilmasto. Jos meidän ihmistenkin tulisi vähentää lihansyöntiämme ilmaston takia, ei meidän ehkä kannata hankkia lihaa syövää lemmikkieläintä.

Silti: hyvä elämä on enemmän tunnetta kuin järkeä – ja siihen saumaan lemmikkieläimet ja niistä kertovat tv-ohjelmat sopivat hyvin.