Leijonien ö-luokan reissu kertoo asenteesta

Suomen jääkiekkomaajoukkue lähti EHT-turnaukseen Ruotsiin keskellä koronapandemiaa, pelaamaan mitättömiä pelejä, joilla ei ollut minkään valtakunnan merkitystä. Tulos: joku voitti jonkun, kukaan ei muista, mutta pelaajat pääsivät koronakaranteeniin. Joukkueesta on löytynyt ainakin viisi tartuntaa. Suuremmistakin määristä on huhuiltu, mutta kiekkoliiton puhelimet pysyvät nyt visusti kiinni. Hokimiehiä on ihan syystäkin syytetty vuosien varrella ylimielisyydestä. Tällä kaudella kiekkojohtajat…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.