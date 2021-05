Leijonissa Antti Pennasen kokoinen suuri aukko

Leijonat aloittaa Latvian MM-kisat aavistuksen arvoituksellista USA:ta vastaan. Sanon arvoituksellista, koska toisin kuin Suomen maajoukkueesta, USA:sta on pelitavan osalta aina hieman vaikea täsmälleen ennustaa, miten Jenkit pelaavat.Tosin tuolta osin Suomen lohkon toinen päävastustaja Kanada on vieläkin ennustamattomampi. USA on saanut Kanadaa vahvemmin standardoitua pelikirjansa MM-kisoihin. USA pelaa eurooppalaisissa kaukaloissa jopa siten, että se on etäistä…