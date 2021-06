Maailma on aina osannut tulla Hämeenlinnaan, vaikka me olemmekin yrittäneet piilottaa kynttilämme vakan alle

Meistä on tullut lyhyessä ajassa maahanmuuttomaa, kun me tähän asti olemme olleet hanakoita maastamuuttajia. Olemme tarttuneet kaksin käsin uusiin mahdollisuuksiin, kun sellaisia on ollut tarjolla, kirjoittaa Saila Karpiola.