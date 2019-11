Markkinatalous osoitti ihmeellisyytensä, kun sähköpostiin saapui tarjous liekinheittimestä

Näin jokunen vuosi sitten netissä liekinheittimiin erikoistuneen amerikkalaisen nettikaupan kilpailun, jossa oli palkintona liekinheitin. Ajatuskin oli niin absurdi, että pakkohan se oli osallistua.

Sieluni silmin olin jo esittelemässä kavereille liekitystaitojani, mutta isojen poikien lelu meni sivu suun. Se oli ehkä naapurisovun ja vakuutusmaksujen kannalta parempi vaihtoehto. Arpajaisten kylkiäisenä piti kuitenkin tilata puljun uutiskirje.

Muutama viikko sitten firma lähestyi postilla, joka oli otsikoitu rumat, pahat ja hyvät, nimenomaan tässä järjestyksessä.

Kirjeen ruma on demokraattisenaattori John Brook , joka pisti jalalle liekinheittimien hallussapidon New Yorkin osavaltiossa kieltävän lakialoitteen. Aloite meni läpi, joten luvassa on pahoja uutisia. Kun kielto astuu voimaan, ei yritys voi enää lähettää liekinheittimiä osavaltion alueelle.

Lisävarusteita ja varaosia kielto ei koske. Niitä osavaltion lähes 20 miljoonaa asukasta voivat edelleenkin tilata entiseen malliin.

Siitä päästäänkin hyviin uutisiin, laissa on nimittäin porsaanreikä. Jos liekinheittimen on saanut laillisesti käsiinsä ennen lain voimaantuloa, se on täysin laillinen. Uutiskirjeessä jopa vihjataan, että liekinheittimien arvo nousee lakimuutoksen jälkeen, kuten kävi konetuliaseille vuonna 1986.

Eikä tässä vielä kaikki, ei tietenkään, kun kerran Amerikassa ollaan.

Rumat pahat ja hyvät olikin ohittamaton tarjous, jossa New Yorkin osavaltioon voi nyt tilata ikioman liekinheittimen ilman toimituskuluja niin kauan, kun se vielä on laillista. Ja jos rahaa ei ole, niin tarjolla on vuosisadan osamaksudiili: liekinheitin omaksi niinkin vähällä kuin 88 dollarilla kuussa. Joustavat kuukausierät, ei korkoja tai luottotietojen tarkastuksia. Voimassa rajoitetun ajan, joten ala jo toimia.

Vielä pitäisi tietysti päättää, että mihin tavan punaniska liekinheitintä tarvitsee, mutta se lienee sivuseikka.

Joskus markkinatalous on ihmeellistä.