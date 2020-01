Meghan ja Harry pääsevät viimeinkin vapauteen

Paatuneena tasavaltalaisena olen aina ihmetellyt, miksi monessa muuten ihan tolkullisesti toimivassa eurooppalaisessa demokratiassa kansa jaksaa hyysätä ja antaa etuoikeuksia kuninkaalliselle suvulle, jolla ei ole mitään todellista merkitystä valtion hallitsemisen kanssa.

Samaan aikaan olen aina kuninkaallisten vauvauutisista kuullessani myös hieman surullinen näiden kuningassukuun syntyvien lasten puolesta.

Heille ei nimittäin anneta elämässä mitään todellista vapautta. He ovat ensimmäisistä ultraäänikuvistaan lähtien julkista omaisuutta ja heidän niskaansa kasataan mahdottomia paineita toimia suvun etua ja perinteitä palvelevilla tavoilla.

He eivät voi valita omaa koulutustaan tai työuraansa. Puolison valitseminen vapaasti on käytännössä mahdottomuus ja edes valintaa omasta uskonnostaan ei kuninkaallinen saa tehdä. Kuninkaallisen on käyttäydyttävä ja pukeuduttava kuten kuninkaallisen kuuluu.

Loiston ja rikkauden vastineeksi kuninkaalliset menettävät syntyessään kaikki ihmisoikeutensa.

Heidän elämästään on tehty ympärivuorokautisesti esitettävä performanssi, jossa roolista ei saa poiketa piiruakaan.

Siksi oli raikasta nähdä, miten Harry ja Meghan uskalsivat tehdä irtioton brittihovista ja suunnata kohti omaa, itsenäisempää elämää.

Päätös ei varmasti ole ollut helppo eikä sitä ole tehty hetken mielijohteesta.

Pariskunta on silti joutunut uskomattoman julkisen riepottelun kohteeksi halutessaan pois kultaisesta vankilastaan. Kuningasperheessä kaiken pitäisi jatkua muuttumattomana vuosisadasta toiseen, riippumatta kuninkaallisten omista haluista.

Britannia tulee taatusti toimeen ilman prinssi Harrya, joka tuskin koskaan edes olisi nousemassa valtaistuimelle.

Se rooli tässä suuressa kuninkaallisessa showssa lankeaa hänen veljelleen.

Olisi mielenkiintoista tietää, onko prinssi William edes salaa hieman kateellinen pikkuveljelleen siitä vähästä vapaudesta, jonka tämä on nyt saamassa.

Kuningashuoneet kuuluvat jo museoon.

Toivottavasti Harryn ja Meghanin päätös omalta osaltaan auttaa tämän vanhentuneen, turhan ja ihmisarvoa loukkaavan perinteen katkaisemisessa.