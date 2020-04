Meno Yhdysvalloissa on pelottavalla tavalla villiä

Läntisen maailman entinen moraalinen kompassi ja etenkin taloudellinen moottori – kaikkine puutteineenkin – köhii juuri nyt pahasti. Yhdysvalloissa uusien työttömyyshakemusten määrä on räjähtänyt käsiin, maa on poliittisesti jyrkästi kahtiajakautunut, eikä...

Läntisen maailman entinen moraalinen kompassi ja etenkin taloudellinen moottori – kaikkine puutteineenkin – köhii juuri nyt pahasti. Yhdysvalloissa uusien työttömyyshakemusten määrä on räjähtänyt käsiin, maa on poliittisesti jyrkästi kahtiajakautunut, eikä koronavirus armahda sielläkään ketään. Terveydenhuoltojärjestelmä on joillain paikkakunnilla ollut jo äärirajoilla.Tilanteessa ei juurikaan ole vedottu kansan yhtenäisyyteen näkymättömän vihollisen edessä.Syyttelyt ja johtavien poliitikkojen esiintymiset ovat…