Mies, on aivan sama, onko sinulla sixpack vai pöhömaha, älä esittele sitä kodin ja uimarannan ulkopuolella

Keski-ikäisen miehen alaston ylävartalo on komea, mutta naisen loukkaa sukupuolisiveyttä. Nykyään näkee yhä enemmän ja enemmän, että miehet kävelevät ilman paitaa ulkona. Kyseisen ilmiön saattaa aiheuttaa täydeltä taivaalta porottava aurinko ja säteitä hohkaava asfaltti, mutta haluammeko me muut nähdä paljasta vartaloasi? Paidattomuus on täysin hyväksyttävää rannoilla, sillä hullultahan se auringonotto näyttäisi paita päällä. Herääkin kysymys,…