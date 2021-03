Minitalo on monipaikkaisen uusi mummonmökki - Kakkoskoti maalla takaa vaihtelua kaupunkilaisuuteen

Maaltapaon vuosina betonilähiöissä pyyhittiin huolellisesti multa pois varpaista ja muututtiin kaupunkilaisiksi, sillä kaupunkilaisuus tarkoitti elintason nousua. Tässä ajassa elintasoa tai elämisen tasoa on osa-aikamaalaisuus, monipaikkaisuus.Nyt kaivataan pellon pientareelle ja metsän reunaan, mutta uusilla ehdoilla.Monipaikkaisuus on kahdessa arjessa elämistä, elämän jakamista kahden paikan kesken. Monipaikkaisuus voidaan määritellä useilla tavoilla, mutta perusidea on se, että monipaikkainen ihminen…