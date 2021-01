Mitä? Haluaisin lähinnä vain nukkua, mutta joillakin hävyttömillä on hauskaa näinä ankarina aikoina

Talvi on kaamosmasennuksen ja kevätväsymyksen väliin jäävä ajanjakso ihmiselämän vuodenkierrossa.Jos tämänkertaisessa talvessa haluaa väkisin nähdä jonkin hyvän puolen, niin se on se, että talvi edes erottuu talveksi toisin kuin vuoden takainen ja lukuisat muut edeltäjänsä. Kun talvella oli alku, niin voitaneen olettaa, että sillä on joskus myös loppu.Ihmiset kuulemma nauttivat talvesta täysin siemauksin, hiihdellen, pulkkaillen…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.