Miten vapaaottelijasta tuli näin suuri mielipidevaikuttaja? – Meistä jokaisen kannattaa harrastaa lähdekritiikkiä eikä ottaa jokaista porinaa täytenä totena

Musiikin suoratoistopalveluna tunnettu Spotify on ollut myrskyn silmässä. Spotify teki monen vuoden sopimuksen Joe Roganin kanssa podcastista. Diilin arvo on sata miljoonaa dollaria. Rogan on koronatoimien ankara vastustaja ja se näkyy hänen podcastissaan. Hän levittää surutta valheellista tietoa muun muassa koronan hoidosta ja rokotuksista. Tietenkin kuulijoita riittää, koska ihmiset ovat saaneet koronasta tarpeekseen. Tarvitaan vastavoimia!...

