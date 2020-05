Mökille ja matkoille kotimaahan, maksoi mitä maksoi

Älkääpä käsittäkö väärin. Ei täällä esivaltaa halvenneta, eikä leikitä vakavilla asioilla vaan hiukan arvostellaan pöhlöjä suosituksia.Suomalainen yhteiskunta on avautumassa osittain ja varovasti ensi maanantaina. Jo on aikakin.Valtioneuvoston sivuilta löytyi kuitenkin...

Älkääpä käsittäkö väärin. Ei täällä esivaltaa halvenneta, eikä leikitä vakavilla asioilla vaan hiukan arvostellaan pöhlöjä suosituksia.Suomalainen yhteiskunta on avautumassa osittain ja varovasti ensi maanantaina. Jo on aikakin.Valtioneuvoston sivuilta löytyi kuitenkin vielä torstaina ohjeistus, jonka mukaan kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, on hyvä välttää edelleen myös kotimaassa.Kuulemma luontokohteissa voi retkeillä ja eräillä terveysviranomaisten ohjeistuksia noudattaen….