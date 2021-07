Muistatko ajan, ennen kuin aikuiset pilasivat internetin? – Vanhemmilla on velvollisuus näyttää esimerkkiä yhteisissä tiloissa

Muistan ajan, kun internetissä ei haukuttu muita ihmisiä päin naamaa omalla nimellä, vain siksi, että joku on asioista eri mieltä. Voi olla, että aika on kullannut muistoni. Sosiaalisen median palvelut olivat ennen mukavia paikkoja, joissa keskusteltiin turhista asioista ilman jatkuvaa räyhäämistä. Sitten tulivat he ja löysivät meidän keitaamme, jossa saimme olla rauhassa. Vanhemmat ihmiset rynnivät…