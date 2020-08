Myös Hämeenlinnan haukutuimmassa koulussa käy onnellisia oppilaita

Virkamiehen toimintaa koskeva rikostutkinta sekä pitkittynyt kiista remontista ja sen kustannusten jakamisesta ovat tehneet Seminaarin koulusta kaupungin haukutuimman oppilaitoksen.

Seminaarista on tullut sylkykuppi, jota haukkuvat kilvan niin vuokrasopimuksen arvostelijat kuin Myllymäen koulun puolustajatkin.

Kuten nykyaikaan kuuluu, kiivaimmat mielipiteet eivät ole perustuneet pelkkään tietoon tai faktoihin vaan myös fiilikseen. Seminaari – kaupungin suurin alakoulu – on leimattu paikaksi, jonne ei haluta ja jossa on lähes kaikki pielessä.

Viimeisin ”vika” löytyy Hämeen Sanomien mielipidepalstalta, jossa elokuun alussa julkaistussa kirjoituksessa Seminaarin piha haukuttiin Suomen ankeimmaksi.

Ankeus on subjektiivinen käsite ja jokaisen itse arvioitavissa.

Veikkaan, että kokemusasiantuntijoilla – oppilailla – on asiasta toisenlainen mielipide. Pihalla on paljon tilaa pelata ja leikkiä, koriskenttä, kiipeilytelineitä ja keinuja. Siellä on hiekkaa ja asvalttia ihan kuten jokaisella muullakin koulunpihalla Suomessa.

Suomen ankeimmaksi koulunpihaksi se vaikuttaa olevan hyvin suosittu. Siellä käy pakottamatta, peräti vapaaehtoisesti pienempiä lapsia leikkikentällä ja mopoikäisiä koriskentällä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Seminaari ei ole huono koulu, vaikka vuokrasopimuksesta jotain falskia paljastuisikin.

Koulua käy satoja oppilaita, ja siellä työskentelee paljon opettajia sekä muuta henkilökuntaa.

Henkilökunta on pääosin tyytyväistä, ja kouluun on pyrkinyt töihin opettajia myös muista yksiköistä. Suuressa yksikössä on vikansa, mutta myös etunsa: monipuolinen mahdollisuus kielten opiskeluun, erityisryhmien huomioimiseen ja useaan rakennukseen jakaantunut opetus liikuntatiloineen.

Olen kuullut tapauksesta, jossa tulevalle ekaluokkalaisella olisi kerrottu, millaiseen helvetin esikartanoon hän on joutumassa.

Koulun demonisointi on typerin karhunpalvelus, jonka voi koulua jännityksellä odottavalle lapselle tehdä. Seminaarin koulu ja sen henkilökunta ovat saaneet osakseen täysin ansaitsematonta mainehaittaa.

