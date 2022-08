Näinä hetkinä urheilu osoittaa suuruutensa – Saa vihdoin kaivaa taas Suomi-verkkarit aikojen takaa naftaliinista

Münchenin olympiastadionissa on sinivalkoista taikaa. Kyllä on Saksa hieno maa ja Baijeri ihan paras! Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto liittyi Lasse Virénin ja muiden suomalaisten urheilulegendojen joukkoon. Ja millä tavalla! Hänet on tiedetty yhdeksi lahjakkaimmista suomalaisista nuorista yleisurheilijoista. Hänen nimissään on 17-vuotiaana hypätty alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Hän oli viidennellä sijallaan paras suomalainen juuri käydyissä yleisurheilun...