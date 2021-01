No nyt on hienoo! Joko kokeilit uutta talven trendilajia?

Jos et halua jäädä upeilla talvikeleillä sisälle kiinni spinningiin ja aerobiciin tai jos ulkona mountain bike ja snowboard eivät nappaa, kokeile snow glidingia! Lajissa on yksinkertaisesti kyse hangella liikkumisesta, topografialtaan tasaisessa tai vaihtelevassa maastossa. Toisin kuin lumikenkäilyssä, on tässä lajissa tarkoitus liu´uttaa jalkoja lunta pitkin. Lajin suomenkieliseksi nimeksi sopiikin vaikkapa lumiliuku. Jotta liukuminen sujuisi miellyttävästi…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.