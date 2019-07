Nuorta saa lyödä kuin vierasta sikaa

Senhän saattoi arvata, mikä meteli nousi, kun Suomen ylioppilaskuntien liitto esitti opiskelijoille oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon.

Tuomio tuli ja nopeasti: ei minun verorahoillani.

Eikä siinä mitään, eihän tuollaista uudistusta polkaista tyhjästä yht´äkkiä, vaan se vaatii tutkimista ja suunnittelua. Esimerkiksi Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija I lpo Lahtinen on pitänyt mahdollisena ympärivuotisen opintotukijärjestelmän selvittämistä.

Se, mikä palauteryöpyssä kiinnitti huomiota, oli suoranainen raivokkuus, jolla osa kommentoijista kiirehti tuomitsemaan ehdotuksen. Opiskelijat leimattiin saman tien laiskanpulskeiksi syöttöporsaiksi, jotka haluavat jatkaa lorvehtimistaan yhteiskunnan tuella myös kesällä. Hyi.

Lievemmissä kommenteissa muisteltiin omia auvoisia opiskeluaikoja, jotka vietettiin nenä kiinni kirjassa. Kesä raadettiin tienaamassa, mutta mukavaa oli. Meiniköhän se ihan niin silloinkaan, en ole varma.

SYL:n kannanotossa viitataan myös juuri julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii mielenterveyden ongelmista. Huoli toimeentulosta ja kilpailu kesätyöpaikoista eivät niitä ainakaan vähennä.

Mutta mitäs siitä, laiskoina ne makaavat kuitenkin.

Aikuisten ihmisten itseriittoisella ylimielisyydellä ei ole mitään rajaa, kun on mahdollisuus lytätä nuoria.

Sama kävi ilmi aiemmin keväällä, kun nuoret aktiivit, Suomessa jokioislaisen Atte Ahokkaan johdolla, järjestivät maailmanlaajuisen ilmastolakon.

Sitä irvailun ja kyynisen kommentoinnin määrää, mikä seurasi, kun nuoret vaativat päättäjiä ja meitä kaikkia heräämän todellisuuteen ja toimimaan nopeasti.

“Menisivät kouluun ja jättäisivät merkkifarkut ostamatta”, kuului palaute, taas lievemmästä päästä. Tällaisella sivalluksella tulikin näppärästi kuitattua nuorten vakava huoli tulevaisuudesta.

Silloin hävetti olla aikuinen. Nuoret tosin ovat ottaneet haltuun myös setämiesten ja tätinaisten kipakat sivallukset. Ne on valjastettu somessa osaksi kampanjointia, jossa kaikki huomio on tervetullutta.

Maailma on joka tapauksessa kohta nuorten, ei enää kauan meidän tätien ja setien. He toivottavasti pystyvät siivoamaan meidän sotkumme, joten vähintä mitä meiltä voi edellyttää, on asiallinen keskustelu.