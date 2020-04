Nyt ei ole aika mennä sinne, minne aina on pitänyt

Reilu kuukausi eristyksissä. Vanne puristaa itse kunkin ohimoita ja yksi harvoista huveista, jolla sitä saa löysemmäksi, on retkeily.

Moni miettii, että nyt jo koskaan on hyvä käydä luontokohteessa, jossa on aina pitänyt käydä. Siellä tunnetussa ja helposti lähestyttävässä kohteessa.

Ajatusmallin seurauksista olemme saaneet lukea lehdistä. Viimeksi eilen. Hakoisten Linnavuorelle hamuaa nyt liian moni.

Itsekin lankesin tähän ”siellä on aina pitänyt käydä” -ajatukseen, kun suuntasin maaliskuussa viimeinkin Janakkalan Suurisuolle.

Retki kului vastaantulijoita pitkospuilla väistellen. Minulle retkeilyssä on tärkeää, että saan olla kokolailla rauhassa. Ruuhka luonnossa ei poista stressiä.

Pääkaupunkiseudulla suosituimmille kohteille on pitänyt järjestää jopa liikenteenohjausta. Metsähallitus telkesi hyvissä ajoin tupien ja kotien ovet ja kehotti välttämään suosituimpia retkeilykohteita.

Retkipaikka.fi-sivustolla lukee ohjeena korona-ajan retkeilijöille muun muassa näin: Jos autosi ei mahdu luontokohteen parkkipaikalle, etsi toinen kohde.

Kantahämäläisittäin kannattaa huomioida, että Aulangon näkötorni on suljettu ja Torronsuon Kiljamon parkkialue on remontissa. Töiden pitäisi olla tosin kohta ohi. Liesjärvellä Korteniemen tilan tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun.

Sopivia retkikohteita löytyy lukemattomia, kun vain avaa maastokarttasovelluksen tai Google Mapsin.

Itse kiinnitän kartalla huomiota järviin, lampiin ja suoalueisiin. Mittailen silmilläni korkeuskäyriä ja etsin merkintöjä kallioista. Pääseekö järven rannalle ilman, että tie vie suoraan mökkirantaan tai jonkun pihaan? Miltä alue näyttää satelliittikuvassa? Tietääkö Google paikasta jotain?

Hyviä vinkkiapajia ovat myös luontoaiheiset Facebook-ryhmät ja Instagram-tilit. Jos niissä mainitaan, jokin mielenkiintoinen kohde, kirjoitan paikannimen puhelimen muistiin. Kyttään myös, missä kaverit ovat käyneet päivitysten perusteella?

Ikävöin yhtä lempikohdettani eli Lopen Iso-Melkutinta, joka kokemukseni mukaan on monen muunkin suosikki. Joudun väistelemään kohdetta vielä pitkän aikaa.

Mutta kyllä me vielä tapaamme ja sitten vietämme koko päivän yhdessä.