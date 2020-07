Nyt saa syyttely riittää – Kaikki miehet eivät todellakaan ole uhka

Olen kokenut häirintää tasaisin väliajoin yläasteikäisestä asti. Ulkonäköäni on kommentoitu kadulla ja takapuoleeni on tartuttu tanssilattialla tahtomattani. Tekijänä on ollut sekä miehiä että naisia, ja joka kerta on ollut yhtä epämukava.

Mies on kuitenkin aikamme paholainen. Kun syrjinnälle ja epätasa-arvolle täytyy hakea syy, se kumotaan usein hänen hartioilleen.

Muun muassa Suomen lukiolaisten liitossa ja Miehet ry:ssä työskentelevä Touko Niinimäki julisti Twitterissä noin viikko sitten, että ”mies on lähtökohtaisesti uhka naisille ja vähemmistöille, kunnes toisin todistetaan”. Alkoi ottaa päähän.

Niinimäki perusteli väitettään esimerkiksi sillä, että naiset joutuvat kokemaan olonsa turvattomaksi liikkuessaan pimeällä.

Ehkä olen selvinnyt elämässäni helpolla, mutta en edelleenkään koe tarpeelliseksi kulkea iltaisin pitäen avaimia aseena miesten varalta.

Seksuaalista väkivaltaa tai häirintää kokeneita jää täysin ymmärrettävästi kalvamaan epäluottamus. Se ei silti voi kohdistua joka ikiseen mieheen.

Ahdistelija on kusipää, jonka pitäisi joutua vastuuseen teoistaan. Ahdistelua tulee estää ja kitkeä, mutta itse teon vastuu on tekijällä, ei muilla.

Niinimäki halusi varmasti vain herätellä seuraajiaan. Viesti kuitenkin näyttäytyi lähinnä oman sädekehän kiillotteluna.

Tasa-arvotyötä tietysti tarvitaan, ja on tärkeää tuoda epäoikeudenmukaisuuksia esille. Eri osapuolien vastakkainasettelu ei kuitenkaan auta ketään. Eivät miehet ole mikään syrjinnälle immuuni ryhmä: miehen malli on edelleen ahdas, eikä tee esimerkiksi tunteista tai seksuaalisesta suuntautumisesta puhumisesta helppoa.

Haluaako Niinimäki työnsä puolesta todella viestiä lukioikäisille pojille, että olet uhka?

Niinimäen twiitti on vain yksi esimerkki monista miehiä leimaavista asenteista. Samanlaista on viime vuosina kuultu eri sukupuolien edustajilta. Ärsyttävintä koko ilmiössä on jatkuva yleistäminen. Taas pistetään sanoja kaikkien naisia tai vähemmistöjä edustavien suuhun.

Monet tuntemani miehet ovat herkkiä, hauskoja, suojelevia ja tasapuolisia. En halua, että he ikinä luulevat minun pitävän heitä uhkana.