Olen taas sosialisti, persu, patamusta porvari, vihreä ja kaikkea muuta yhtä aikaa – Mutta mistä ihmeestä löydän ehdokkaan?

Olen taas päätökseni tehnyt, äänestyspäätökseni, mutta silti minulla ei ole hajuakaan siitä, kenelle tai mille puolueelle ainokaisen ääneni annan. Äänestäminen on kuitenkin kuntalaisvelvollisuus. Ehdokkaan etsintä on edennyt juuri parahultaisesti kiihtymisvaiheeseen.Haluan ehdottomasti löytää parhaan mahdollisen. Tiedänkin jo pari, yhden Seinäjoelta ja toisen Helsingistä.Minulta on kysytty jo koulussa: ”Onko Lahti sosialisti?” En muista, mitä vastasin, mutta sen…