Suomalaisen ei passaa suvena valittaa, ja muutenkin ainainen narina on niin last season. Haluan panostaa positiivisuuteen. Se on helppoa, kun vain niin päättää. Oletteko nimittäin huomanneet, että Hämeenlinna ei ollenkaan hullumpi kesäkaupunki? Aamuisin, kun ajan töihin (10-tien remontin takia moottoritien kautta) ihastelen kaunista kaupunkia. Ensinnäkin, kuka muu on pistänyt merkille, miten siisti ja roskaton Hämeenlinnan...