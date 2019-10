Omaa kuntoa eläkkeellä on syytä miettiä jo ennen eläkeikää

Oletko koskaan ajatellut missä kunnossa vietät eläkepäiväsi? Aikaa voi hyvinkin olla 25-30 vuotta. Lähes kaikki me itse voimme vaikuttaa siihen, miten kauan selviämme omin avuin kotona.

Iän myötä muutumme kömpelömmäksi ja tulee erilaisia kaatumistapaturmia. Kunpa oivaltaisimme oman kuntomme merkityksen.

Hyvä kunto ei ole ostettavissa kaupan hyllyltä. Pidetään siitä itse huolta nyt, kun se vielä on mahdollista.

Elintavat tarkastettava

Eläkeiän lähestyessä viimeistään kannattaa tarkistaa elintapojaan. Kuuluuko niihin liikunta ja kuntoilu, syömmekö ja juommeko terveellisesti? Tulokset tulevat eteemme väistämättä.

Tietoa on kyllä saatavissa monesta paikasta. Monessa työpaikassa tehdään hyvää työtä omaehtoisen kunnon ylläpitämiseksi. Moni harrastaa aktiivisesti liikuntaa. Lihaskunnosta täytyy pitää huolta.

Liikunnan on todettu lisäävän fyysistä kuntoa. Se ehkäisee monien pitkäaikaissairauksien syntymistä.

Liikunnasta saatu positiivinen mieli auttaa masennukseen ja hidastaa muistisairauksien etenemistä. Tasapainon hallinta vähentää kaatumisia ja kotona tapahtuvia tapaturmia. Liike on oikeasti lääke.

Arkiliikunta tehoaa

Kotoinen arkiliikunta pihanhoitoineen on hyvää kuntoliikuntaa. Marja- ja sienimetsissä saa hyvää liikuntaa marjojen ja sienten lisukkeena.

Kaupungissa on monia sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Hyviä lenkkeilyreittejä ja ratoja löytyy eri puolilta kaupunkia. Ulkona olevat kuntoilutelineet ja –portaat ovat uudempia tulokkaita.

Kuntosaleissa ja uimahalleissa järjestetään monenlaisia ryhmäliikuntatunteja edullisesti. Jo kerran viikossa tapahtuva voimaharjoittelu, jumppa, kuntosali, uinti mm. kehittävät ikäihmisen lihaskuntoa. Koskaan ei ole liian vanha aloittamaan.

Kaveriporukka virkistää

Kuntoutuksen merkitys on huomattu myös kotihoidossa ja ikäihmisten hoitolaitoksissa. Kuntoutuksella ja ohjatulla fysioterapialla saadaan hyviä tuloksia esimerkiksi pitkän sairaalassa olon tai leikkauksen jälkeen. Elämän laatu paranee.

Senioriliikuntakortti on tehty 70 vuotta täyttäneille. Se on edullinen ja sillä pääsee kaikkiin kaupungin kuntosaleihin ja uimahalleihin. Ikärajan toivoisi laskevan, niin se olisi useamman eläkeläisen käytettävissä jo eläkkeelle siirryttäessä. Se on erinomainen ennaltaehkäisevä asia tulevaisuutta ajatellen.

Yhdessä on kiva harrastaa ja saa uusia ystäviä. Erilaiset yhteiset kaveripiirissä tehtävät pelit ovat hartaasti odotettuja. Ei pidä unohtaa tanssiakaan. Senioritanssit keräävät innokkaita tanssijoita. Tasapainokin kehittyy huomaamatta.

Reippaita ja turvallisia hetkiä liikunnan parissa!

Anja Huostila

Hämeenlinnan vanhusneuvosto, 2. varapuheenjohtaja