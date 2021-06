On turha enää miettiä elämän tarkoitusta, se on tänään tässä ja nyt – Pandoran lipas on avattu, eikä seurauksia tiedä kukaan

Oi kuinka minä niin kiitän Suomen tasavallan pääministeriä ja aivan kaikkia asianosaisia tässä suuressa yhteisessä asiassamme.Olemme vihdoin päässeet asian ytimeen. Ihan liian pitkään meille on uskoteltu, että kateus on maailmanpyöräämme liikkeellä pitävä voima. Ehei! Kyllä se on paheksunta.Miten voisimme elää ilman sitä. Se on oikeutemme, siitä elämämme saa tarkoituksen, joten on ihan turha mennä meditoimaan…