Onnea, Forssa! Coca-Colan mainosrekka ei ole enää pelkkää mainontaa vaan osa joulun perinnettä

Coca-Cola saapui Suomeen vuonna 1952 mutta Forssaan vasta jouluksi 2019.

Näin voisi päätellä siitä innosta, jolla rakkaassa naapurikaupungissamme otettiin vastaan tieto virvoitusjuomayhtiön mainosrekan saapumisesta muutamaksi tunniksi marketin pihalle.

Mainostempaushan on mitä nerokkain ja kertoo paljon siitä, miten markkinointia tehdään tänä nykyaikana, jolloin koko ostavaa yleisöä ei enää tavoiteta yhden ja saman lehti- tai tv-mainoksen äärelle.

Parhaassa tapauksessa – kuten Coca-Colan joulurekan kohdalla on jo kahtena peräkkäisenä vuotena käynyt – mainostajan ei oikeastaan tarvitse tehdä muuta kuin heittää idea suurelle yleisölle, joka tarttuu siihen ja vie sen jälkeen sanomaa eteenpäin omatoimisesti ja vapaaehtoisesti.

Joulurekan yhdestä pysähtymispaikasta käytiin kamppailu viiden kaupungin kesken ja forssalaiset nappasivat voiton itselleen aktiivisuudellaan. Ja aktiivisuus näkyi tietenkin mediassa, niin sosiaalisessa kuin perinteisessäkin.

Ilmainen näkyvyys oli taattu.

Lue myös: Coca-Colan joulurekka saapuu Forssaan – Kaupungin soittolista päihitti muut (3.12.2019)

Joulurekka kiertää Suomea tänä vuonna vasta toista kertaa, mutta kyllä tästä näyttää olevan tulossa jo ihan aito, uusi jouluperinne meille.

Ei hassummin ottaen huomioon, että kyseessä on käytetty rekka-auto, joka on maalattu ja koristeltu tuhansilla ledivaloilla. Rahalliseen satsaukseen nähden saavutettu huomioarvo on melkoinen!

Eikä tämä ole edes ensimmäinen kerta, kun Coca-Cola on onnistunut soluttautumaan osaksi joulua.

Sitkeästi elävän urbaanilegendan mukaanhan nykyinen punanuttuinen ja valkopartainen joulupukki on Coca-Colan mainosluomus, josta on vajaassa sadassa vuodessa tullut kiinteä osa joulun kuvastoa.

Todellisuudessa punanuttuinen pukki on ollut olemassa ennen Coca-Colaakin. Coca-Colan kunniaksi kuitenkin on sanottava, että heidän mainostensa kautta tämä joulupukki on levinnyt niihinkin maailman kolkkiin, joissa joulua ei muuten vietetä.

Suomessakin pelottavat kekri- ja nuuttipukit ovat vaihtuneet punanuttuun.