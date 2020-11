Päihdehuuruinen Netflix-sarja nosti shakin taas muotiin

Musta kuningatar on noussut Netflix-suoratoistopalvelun katsotuimpien sarjojen joukkoon – eikä ihme. Pakkomielteisen orpotytön historiallinen nousu shakkimaailman huipulle on kuvattu niin uskottavasti, että katsoja miettii, miten tämän Beth Harmonin kävikään supertähti Garri Kasparovia vastaan.

No, sitä ei voi kukaan suurmestarikaan tietää, sillä Harmon on fiktiivinen hahmo Walter Tevesin romaanista vuodelta 1983. Kasparovilla on toki näppinsä pelissä, sillä hän on toiminut sarjan neuvonantajana.

Ihmetyttö oppii shakin siirrot juopolta talonmieheltä orpokodin kellarissa. Kun ankea laitos jää taakse, elää shakkisankari kuin rokkitähti. Kiertueita, päihteitä ja faneja riittää. Sisilialainen puolustus on hallussa, mutta elämänhallinta ei niinkään.

Mutta kylläpä shakki on viihdyttävää ja koukuttavaa. Moni sarjan fani onkin kaivanut pelin taas esiin.

Kasparovin ja Karpovin taistelu uutisissa

Oma 1980-luvun lapsuuteni oli vanhimman älypelin kulta-aikaa. Ylen pääuutislähetyksissä ja sanomalehdissä kerrottiin shakkiturnausten huikeista käänteistä.

Siitä, miten Garri Kasparov ja Anatoli Karpov taistelivat maailmanmestaruusottelussa yli neljän kuukauden ajan.

Herrat pelasivat 40 tasapeliä, eikä voittajaa saatu selville. Kamppailu keskeytettiin, kun 10 kiloa laihtuneen Karpovin fysiikka petti. Vasta vuoden päästä Kasparov pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta nuorimpana mestarina.

Kylmää sotaa en kaipaa, mutta shakin kulta-aika tehköön paluun.

Shakki saatava pakolliseksi kouluaineeksi

Ehdotan, että shakki otetaan pakolliseksi kouluaineeksi myös Suomessa. Näin on tehty esimerkiksi Armeniassa ja Espanjassa. EU-parlamentin vuoden 2012 kannanoton mukaan shakki edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja integraatiota, vähentää syrjintää ja jopa rikollisuutta.

Sen pelaaminen ei vaadi juuri taloudellisia resursseja. Peli parantaa keskittymiskykyä, sinnikkyyttä ja jopa älykkyysosamäärää. Shakkia voitaisiinkin mainiosti käyttää matematiikan rinnalla logiikkaa ja ongelmanratkaisutaitoa opiskeltaessa.

Parasta oikeita ihmisiä vastaan

Myös itseluottamus näyttää shakin harrastajilla nousevan todella nopeasti. Tyttäreni vaati parin shakkikerhokäynnin jälkeen ohestalyönti-säännön käyttöä myös kotipeleissä. Itse en sääntöä osannut. Lapsi puuskahti, että jaa, me pelaamme sitten köyhien shakkia.

Ja köyhien shakkia olemme riemulla pelanneet. Käytössä on lapsuuden shakkini täynnä rakkaita muistoja. Puista ratsua koristavat hampaanjäljet, jotka Nalle-hirvikoira siihen haukkasi 80-luvulla.

Unohtakaa tietokonepelit, sillä shakki on parasta oikeita ihmisiä vastaan. Itse Garri Kasparov hävisi jo vuonna 1997 IBM:n kehittämälle Deep Blue -tietokoneelle.