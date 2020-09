Pakina: Lempi soikoon! mieluummin kuin Lempo

Idioottivarma tapa huijata lukijoita jutulle on kirjoittaa sen alkuun sanat seksi, porno ja erotiikka: seksi, porno ja erotiikka.

Kaikki on silattu seksillä, mutta sisältö on silkkoa. Suhtautuminen sukupuoliseen kanssakäymiseen on kaksinaismoralistista, häveliästä, tirkistelevää ja myös vääjäämättömän vääristelevää, jopa tasavertaisten, täysi-ikäisten, täysvaltaisten, rippikoulun käyneiden ja rokotettujen heteroiden keskinäisissä suhteissa, kaikista muista variaatioista puhumattakaan.

Annetaan ymmärtää, mutta ei ymmärretä antaa, antaa oikeaa tietoa ja jakaa vapautuneesti käsityksiä tästä inhimillisen elämän osa-alueesta.

Yritin kerran haastatella rennosti urologia miesterveyden myyteistä ja tabuista. Lääkärin mielestä ei saanut puhua edes seisokista, vaan tilalle olisi pitänyt uittaa tekstiin jotakin ympäripyöreää hölöhölöä.

Seksuaalisuuteen liittyviä asioita pitäisi jo voida käsitellä ilman syvältä periytyvää häpeää ja sen mukanaan tuomaa kaakinpuuhun tuomitsemista tai ainakin punastelevaa peittelyä. Kaikki kauneushan siellä kahden ihmisen peiton alla on.

Elias Lönnrot karsi Kalevalasta aikansa paineissa kansanrunouden valtavan runsaan eroottisen aineksen. Lukekaapa joskus syksyisen iltanne iloksi Tupa ryskyi, parret paukkui, Suomen kansan rivot runot (WSOY 2015). Lempi soikoon! mieluummin kuin Lempo.

Terveystarkastuksissani ei ole koskaan kysytty, miten sujuu seksi, vaikka olen jo 60, eli kohta olisi varmaan jo korkea aika. CV:ssä voisi olla aivan hyvin harrastusten kohdalla: seksi. Sehän on mitä hienoin ja terveellisin harrastus, vähintään yhtä suositeltava kuin lukeminen tai puutyöt.

Jos ihmiset lempisivät enemmän, olisi vähemmän vihaa, sotia, väkivaltaa ja tyytymättömyyttä. Maailma on pahasti puutteessa, mikä avaa porno- ja erotiikkateollisuuden paisuvat miljardimarkkinat.

Astelin varmoin askelin 1970-luvun puolivälin jälkeen apteekkiin ja pyysin saada ostaa ehkäisyvälineitä. Olin vakavuuteen asti vastuullinen ja ajattelin, että olisi aika. En ehtinyt edes kotiin, kun sinne oli jo tullut kuuman linjan hätäpuhelu, että teidän poika oli ostamassa varmuusvälineitä.

Jos täysin hypoteettinen tarve vielä joskus tulisi, jännittäisin yhä hulluna kondomihyllyn luona. Vältän myös apteekkeja.