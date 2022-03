Hotelli Pohjanhovin aamiaissalin ikkunoista avautuva itäinen taivas on verenpunainen. Lapin Kansan pääkirjoitus on otsikoitu Onko Arktis seuraava? Jutussa muistutetaan, että Venäjän suurvalta-ajattelussa Jäämeri on keskeisellä sijalla, ja sotilastoiminta siellä heijastuisi ikävästi Lappiin. Rovaniemen turisteissa suomalaiset ovat vähemmistössä. Kansainvälisessä puheensorinassa vilahtelee Putin ja Russia. Lomailijoiden ark(t)isten ajatusten seassa on pyhää vihaa. Lapin koronasodassa on kaatunut yrityksiä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja