Poliittiset raja-aidat kaatuivat, kun Olympiastadionin erinomaisuus joutui uhatuksi

Helsinki on saamassa suorastaan loisteliaan suoritus- ja esiintymispaikan, kun Olympiastadionin 261 miljoonaa euroa maksava remontti valmistuu.

Vaan voi, käyttäjät eivät olekaan valmiita siirtymään Stadikalle vuokrista puhumatta ja ehdoista sopimatta!

Suomen urheiluliitto (SUL) työnsi viikonloppuna Helsingin apulaispormestari Jan Vapaavuorelle (kok.) porot nokkaan kertomalla, ettei stadionin valmistuminen automaattisesti tarkoita, että liiton tapahtumat kuten Suomi-Ruotsi-maaottelu järjestettäisiin Helsingissä.

Yksi syy on raha. Stadion-remontti on kallis, eikä se varmasti laske vuokria. SUL – joka sentään on Suomi-sportin jättiläisiä – on varoja säästääkseen muun muassa joutunut kierrättämään kilpailuasuja.

”Eihän tämä yksinkertaisesti voi mennä näin,” vapaan markkinatalouden puolesta (yleensä) suitsuttava Vapaavuori kiukutteli.

Voi, ja pitää. Uusi ja priima on hienoa, mutta vapaassa markkinataloudessa asiakkailla on vapaus valita, missä pippalonsa pitävät.

Arvostelijoihin liittyi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari ja Stadion-säätiön hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar (sd.), jonka mukaan urheiluväen kommentteja on vaikea ymmärtää, varsinkin, kun vuokratuottomallia vasta suunnitellaan. Vielä, kun samalla kannalla oli entinen urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.), voi ihan rivien välistäkin lukematta todeta kommenttien uponneen ns. ylämummoon ja sukkana sisään.

Poliittiset raja-aidat kaatuivat rytisten, kun Helsingin ja Olympiastadionin erinomaisuus joutui uhatuksi.

Jo tuohtuneiden lisäksi äimistelijöihin saanee liittyä vielä muitakin.

Esimerkiksi Kantolaan jättiyhtyeet tuonut Live Nation tuskin on valmis maksamaan stadionista mitä hyvänsä. Varsinkin kun meillä täällä maaseudulla, tunnin junamatkan päässä Helsingistä ja väestöllisessä keskipisteessä on toimivaksi todettu tapahtumapuisto.

Kantolan tapahtumapuiston vuokrahintoja ei ole julkistettu, mutta aivan varmasti ne ovat edullisemmat kuin Olympiastadionilla tai Ratinassa.

Tapahtunut voi toimia myös ennakko-opetuksena, mikäli Hämeensaari-areena alkaa jonain päivänä konkretisoitua.

